Medical Negligence: മുറിവ് ബാൻഡേജ് ചെയ്തപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അകത്തുവച്ച് കെട്ടി; പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

പത്തനംതിട്ട: പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ തീർത്ഥാടകയുടെ മുറിവ് കെട്ടിയപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ബാൻഡേജിനകത്ത് വച്ച് കെട്ടിയതായി പരാതി. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പ്രീതയാണ് പത്തനംതിട്ട ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പമ്പാ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെയാണ് പ്രീത പരാതി നൽകിയത്. പന്തളത്ത് നിന്നുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്കൊപ്പം പദയാത്രയായി പമ്പയിലെത്തിയതായിരുന്നു പ്രീത.
യാത്രയ്ക്കിടെ കാലിലുണ്ടായ മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. മടക്കയാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി വീണ്ടും മുറിവ് കെട്ടാനായി എത്തിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു സഹായിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രീത നേഴ്സ് ആണോ എന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ചികിത്സയ്ക്കിടെ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തൊലി മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവർ അത് തടയുകയും ബാൻഡേജ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മുറിവിലെ കെട്ടഴിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവർ ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
