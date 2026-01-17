English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Medical Negligence: മുറിവ് ബാൻഡേജ് ചെയ്തപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അകത്തുവച്ച് കെട്ടി; പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

Medical Negligence: മുറിവ് ബാൻഡേജ് ചെയ്തപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അകത്തുവച്ച് കെട്ടി; പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

Pampa Hospital Medical Negligence: നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പ്രീതയാണ് പത്തനംതിട്ട ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 17, 2026, 09:34 AM IST
  • പന്തളത്ത് നിന്നുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്കൊപ്പം പദയാത്രയായി പമ്പയിലെത്തിയതായിരുന്നു പ്രീത
  • യാത്രയ്ക്കിടെ കാലിലുണ്ടായ മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്

Read Also

  1. Woman Death Alappuzha: പ്രസവ നിര്‍ത്തല്‍ ശാസ്ത്രക്രിയക്കെത്തിയ യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം

Trending Photos

Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
11
Horoscope
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Medical Negligence: മുറിവ് ബാൻഡേജ് ചെയ്തപ്പോൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അകത്തുവച്ച് കെട്ടി; പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

പത്തനംതിട്ട: പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തിയ തീർത്ഥാടകയുടെ മുറിവ് കെട്ടിയപ്പോൾ ‍സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ബാൻഡേജിനകത്ത് വച്ച് കെട്ടിയതായി പരാതി. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പ്രീതയാണ് പത്തനംതിട്ട ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പമ്പാ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെയാണ് പ്രീത പരാതി നൽകിയത്. പന്തളത്ത് നിന്നുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്കൊപ്പം പദയാത്രയായി പമ്പയിലെത്തിയതായിരുന്നു പ്രീത.

യാത്രയ്ക്കിടെ കാലിലുണ്ടായ മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. മടക്കയാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി വീണ്ടും മുറിവ് കെട്ടാനായി എത്തിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു സഹായിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രീത നേഴ്സ് ആണോ എന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ചികിത്സയ്ക്കിടെ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തൊലി മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവർ അത് തടയുകയും ബാൻഡേജ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മുറിവിലെ കെട്ടഴിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവർ ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

medical negligenceHospital

Trending News