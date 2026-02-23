English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Medical Negligence: കുത്തിവയ്പെടുത്തതിന് പിന്നാലെ രണ്ടരവയസുകാരി മരിച്ചു, ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് കുടുംബം; മമൽ ആശുപത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Medical Negligence Mamal Hospital: സിദ്ദീഖ്–ഫാസില ദമ്പതികളുടെ മകളായ രണ്ടര വയസുകാരി ഐഷ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 23, 2026, 12:57 PM IST
  • ആര്യനാട് പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
  • വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് കുട്ടിയെ മമൽ മൽട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന രണ്ടര വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാപിഴവ് ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. വെള്ളനാട് പുനലാൽ ചക്കിപ്പാറ ഷാനിമ മൻസിലിൽ സിദ്ദീഖ്–ഫാസില ദമ്പതികളുടെ മകളായ ഐഷ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ ആര്യനാട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ശ്വാസതടസ്സവും കൺപോളയിലെ വീക്കവും കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ 18-ന് കുട്ടിയെ ആദ്യം ആര്യനാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചത്. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി 19-ന് കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അലർജിയാണെന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുടെ നിഗമനം. നിർദ്ദേശപ്രകാരം 20-ന് ഒരു കണ്ണാശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ശ്വാസതടസ്സവും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഉടൻ തന്നെ മുൻപ് കാണിച്ച കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഓക്സിജൻ നൽകിയ ശേഷം കുട്ടിക്ക് രണ്ട് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുത്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും നില ഗുരുതരമാവുകയും ചെയ്തതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അതേസമയം, കുട്ടിക്ക് ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളാണ് നൽകിയതെന്നും നില വഷളായതിനാലാണ് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

ഇരട്ടക്കുട്ടികളിലൊരാളാണ് മരിച്ച ഐഷ ഫാത്തിമ. അതേസമയം, ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമല്ല കുട്ടിയുടെ മരണമെന്ന് മമൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ അരുൺ വാരിയർ പറഞ്ഞു. ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലമല്ല കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില വഷളായതെന്നും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കടുത്ത ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

