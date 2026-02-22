English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ ഡോ. ഷാഹിദയെ പ്രതി ചേർക്കും; ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പത് പേർ

Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ ഡോ. ഷാഹിദയെ പ്രതി ചേർക്കും; ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പത് പേർ

Vandanam Medical College: ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചികിത്സാ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഇവരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:08 AM IST
  • അന്വേഷണത്തിന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പോലീസ് ഡിഎംഒയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകും
  • കത്രിക ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും

Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ ഡോ. ഷാഹിദയെ പ്രതി ചേർക്കും; ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പത് പേർ

ആലപ്പുഴ: രോ​ഗിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഡോ. ജെ ഷാഹിദയെ പ്രതി ചേർക്കും. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ​ഗുരുതര ചികിത്സാപിഴവ് ഉണ്ടായത്. ഡോ. ഷാഹിദയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഉഷ ജോസഫിന്റെ ചികിത്സാ രേഖകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വ്യക്തമായി. ഇവരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തും. അന്വേഷണത്തിന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പോലീസ് ഡിഎംഒയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകും. അതേമസയം, ഉഷ ജോസഫിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കത്രിക ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു.

ഇത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും. കത്രികയുടെ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടെത്തുന്നത് നിർണായകമാണ്. നിലവിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന ഉഷയുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

