ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ വിദഗ്ധ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നിയമപരമായി എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറും. സർവീസിലുള്ളവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.
ഉഷയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കുടുംബം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡോ. ലളിതാംബികയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ആരോഗ്യമന്ത്രി. ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയും. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത് താനല്ലെന്ന് പറയുന്നു.
ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് അനാദരവ് കാണിച്ചു. സ്ക്രബ് നേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുവെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കണം. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷവും ഡോക്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
