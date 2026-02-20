English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് വിദ​ഗ്ധ സംഘം അന്വേഷിക്കും; റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറും, ഡോക്ടറുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി

Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് വിദ​ഗ്ധ സംഘം അന്വേഷിക്കും; റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറും, ഡോക്ടറുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി

Vandanam Medical College: റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറുമെന്നും സർവീസിലുള്ളവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 20, 2026, 10:06 AM IST
  • ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ഡോക്ടർ അനാദരവ് കാണിച്ചു
  • നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

  1. Medical Negligence: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീപ്പൊള്ളലേറ്റയാൾക്ക് ചികിത്സ വൈകി; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ വിദ​ഗ്ധ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നിയമപരമായി എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറും. സർവീസിലുള്ളവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.

ഉഷയുടെ കുടുംബാം​ഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും സംഭവം ദൗർഭാ​ഗ്യകരമാണെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കുടുംബം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡോ. ലളിതാംബികയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി. ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയും. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത് താനല്ലെന്ന് പറയുന്നു.

ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് അനാദരവ് കാണിച്ചു. സ്ക്രബ് നേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുവെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കണം. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷവും ഡോക്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

