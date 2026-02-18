English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Medical Negligence: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം; പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

Medical Negligence: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം; പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

Medical Negligence Newborn Died: പാലോട് സ്വദേശിനി നിരഞ്ജനയുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സാ പിഴവാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:31 PM IST
  • നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം
  • നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം

Medical Negligence: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം; പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടർന്ന് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം. പാലോട് സ്വദേശിനി നിരഞ്ജനയുടെ കുഞ്ഞാണ് പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ മരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ചൊവ്വാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച നിരഞ്ജനയെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ലേബർ റൂമിലേക്കും ഉച്ചയോടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയയാക്കിയിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ മരണം ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്നാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

ALSO READ: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

ഡോക്ടർ ബിന്ദു സുന്ദറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കുടുംബം. അറസ്റ്റ് വൈകിയാൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്നും ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.‌ ആരോപണവിധേയയായ ഡോക്ടർ ബിന്ദു സുന്ദറിനോട് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

ഇവർക്കെതിരെ മുൻപും പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. റീന വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

medical negligenceNewborn died

