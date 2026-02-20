Medical Negligence: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സാ പിഴവ്; ഉത്തരവാദികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിനെത്തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടി. ആശുപത്രി രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന് മന്ത്രി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഉഷ ജോസഫിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന് തന്നെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ വയറ്റിൽ കത്രിക ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയം നിശ്ചയിക്കും. ''അമ്മ അഞ്ചു വർഷത്തോളം സഹിച്ചത് കടുത്ത വേദനയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഭയമാണെന്നും മകൻ ഷിബിൻ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് പണം നൽകിയിരുന്നതായും ഷിബിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ആകാനാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്നും'' ഷിബിൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഉഷയുടെ സി.ടി സ്കാൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയും വേഗം ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ തെറ്റായ നിഗമനം വിശ്വസിച്ചാണ് ഉഷ വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ചത്.
ഒടുവിൽ നടത്തിയ എക്സ്-റേ പരിശോധനയിലാണ് വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ വിവരം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇത് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഉഷ ജോസഫ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ നീതി വേണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഉഷയും ഭർത്താവും കുടുംബവും.
