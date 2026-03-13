Sabarimala Temple: മീനമാസ പൂജകൾക്കൊരുങ്ങി ശബരിമല; നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറക്കും

പത്തനംതിട്ട: മീനമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി മുതലാണ് ഭക്തർക്ക് ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കുക. മീനം ഒന്ന് മുതൽ പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. അഞ്ച് ദിവസത്തെ പൂജകൾക്ക് ശേഷം മാർച്ച് 19-ന് രാത്രി പത്തിന് നട അടയ്ക്കും.
തുടർന്ന് ഉത്സവത്തിനായി മാർച്ച് 22-ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട വീണ്ടും തുറക്കും. മാർച്ച് 23-ന് പകൽ 11.30-നും 12-നും ഇടയിലാണ് കൊടിയേറ്റ് ചടങ്ങ് നടക്കുക. മാർച്ച് 24 മുതൽ 31 വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഉത്സവബലി ഉണ്ടായിരിക്കും.
മാർച്ച് 31-ന് പള്ളിവേട്ടയും ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പമ്പയിൽ ആറാട്ടും നടക്കും. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രാവിലെ ഒൻപതിന് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര പമ്പയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഘോഷയാത്ര തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അന്ന് രാത്രി പത്തിന് നട അടയ്ക്കും.
ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നവർ വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org) വഴി ബുക്കിംഗ് നടത്തണം. സന്നിധാനത്ത് താമസം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് www.onlinetdb.com എന്ന സൈറ്റിലൂടെ മുറികൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
