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Malappuram News: ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ അമ്മ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു; അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതായി പൊലീസ്

Malappuram News: 35 റിങ്ങുകളുള്ള ആഴമേറിയ കിണറ്റില്‍ വീണിട്ടും കുട്ടി പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST
Malappuram News: ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ അമ്മ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു; അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതായി പൊലീസ്
Image Credit: Police | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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