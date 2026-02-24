English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • High Speed Rail Line: അതിവേ​ഗ പാതയില്‍ പത്തനംതിട്ടയും മലപ്പുറവും; പുത്തൻ ഡിസൈനുമായി ഇ ശ്രീധരൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:43 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ റൂട്ടിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
  • സമയവും ചെലവും കുറച്ചുള്ള മോഡലാണ് ശ്രധരന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.
  • 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റിൽ ലക്ഷത്തിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ മോഡൽ.

തിരുവനന്തപുരം: അതിവേ​ഗ പാതയ്ക്ക് പുത്തൻ ഡിസൈന്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഇ ശ്രീധരൻ. തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ റൂട്ടിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിവേഗ ലൈനിലേക്ക് പത്തനംതിട്ടയും മലപ്പുറവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയവും ചെലവും കുറച്ചുള്ള മോഡലാണ് ശ്രീധരന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. 

3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റിൽ ലക്ഷത്തിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ മോഡൽ. എസി ചെയർ കാർ ചെലവിലായിരിക്കും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കണക്കാക്കുകയെന്നും ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു. തൂണും തുരങ്കവും കൂടുതൽ വരുന്നതിനാൽ ചെലവ് കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 54,000 കോടി രൂപയാണെന്നും ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു. പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇ ശ്രീധരന്‍ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. 

High Speed Rail LineMetro ManE Sreedharan

