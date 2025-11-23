English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Murder Case: കട്ടിലിന് താഴെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം; ദുരൂഹത, അന്വേഷണം

Murder Case: കട്ടിലിന് താഴെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം; ദുരൂഹത, അന്വേഷണം

Dead Body Found In House: മുറിയിൽ കട്ടിലിന് താഴെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 23, 2025, 05:26 PM IST
  • രാജന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • കൊല്ലപ്പെട്ട രാജന്റെ ബന്ധുവാണ് പ്രതിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്

എറണാകുളം: കോതമം​ഗലത്ത് മധ്യവയസ്കനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചാത്തമറ്റം ഇരട്ടക്കാലി സ്വദേശി രാജനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയിൽ കട്ടിലിന് താഴെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

രാജന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട രാജന്റെ ബന്ധുവാണ് പ്രതിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Murder CaseErnakulamKothamangalam

