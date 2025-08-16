English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Death News: മധ്യവയസ്കനെ റോഡരികിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Death News: ഇടുക്കിയിലെ രാജകുമാരിയിലാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:47 PM IST
  • മഞ്ഞകുഴി സ്വദേശി മോളകുടിയിൽ രമേശി (56)നെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
  • ഇന്ന് രാവിലെ സമീപവാസികളാണ് റോഡരികിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Death News: മധ്യവയസ്കനെ റോഡരികിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഇടുക്കി: മധ്യവയസ്കനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇടുക്കിയിലെ രാജകുമാരിയിലാണ് സംഭവം. മഞ്ഞകുഴി സ്വദേശി മോളകുടിയിൽ രമേശി (56)നെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ സമീപവാസികളാണ് റോഡരികിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. റോഡരികിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും ഒരു കോടാലിയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രമേശിന്റെ ദേഹത്ത് പരിക്കുകളോ മുറിവുകളോ ഇല്ല.

രണ്ട് വർഷമായി ഒറ്റക്കയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നയാളാണ് രമേശൻ. വീട്ടിൽ നിന്നും 30 മീറ്റർ മാറി റോഡരുകിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. രമേശൻ അപസ്മാര രോഗ ബാധിതനായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിനയക്കും. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Death newsIdukkiMan found dead

