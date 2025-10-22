English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Migrant Labour: ടണലിൽ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ, മരിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശി

Migrant Labour: ടണലിൽ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ, മരിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശി

Tunnel Accident: കാൽവഴുതി ടണലിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായോയെന്ന് അന്വേഷിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:01 PM IST
  • ബിഹാർ സ്വദേശിയായ രവി കിഷൻ ആണ് മരിച്ചത്
  • കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല

  1. Perumbavoor Suicide: പെരുമ്പാവൂരിൽ വീടിനുള്ളിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Migrant Labour: ടണലിൽ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ, മരിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശി

കൊച്ചി: ടണലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പെരുമ്പാവൂർ ഓടയ്ക്കാലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൈസ്കോ കമ്പനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ബിഹാർ സ്വദേശി രവി കിഷൻ ആണ് മരിച്ചത്. രവി കിഷൻ ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനിടെ ടണലിലേക്ക് കാൽവഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. രവി കിഷൻ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് റൈസ്കോയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനായി 'വി' ആകൃതിയിലുള്ള ടണലാണ് ഉള്ളത്.

ഇതിലേക്ക് ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് രവി കിഷനെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായോയെന്ന് അന്വേഷിക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Migrant labourPerumbavoorKochiഎറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ

