Migrant Labour: ടണലിൽ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അപകടം എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ, മരിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശി

കൊച്ചി: ടണലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പെരുമ്പാവൂർ ഓടയ്ക്കാലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൈസ്കോ കമ്പനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ബിഹാർ സ്വദേശി രവി കിഷൻ ആണ് മരിച്ചത്. രവി കിഷൻ ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനിടെ ടണലിലേക്ക് കാൽവഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. രവി കിഷൻ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് റൈസ്കോയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനായി 'വി' ആകൃതിയിലുള്ള ടണലാണ് ഉള്ളത്.
ഇതിലേക്ക് ചാരം പുറന്തള്ളുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് രവി കിഷനെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായോയെന്ന് അന്വേഷിക്കും.
