English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Milma Milk Price Hike: ഇനി പാൽവില കൂടും; ലിറ്ററിന് 4 രൂപ കൂട്ടാൻ തീരുമാനം, ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം പെരുമാറ്റചട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം

6 രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു മിൽമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് 4 രൂപ കൂട്ടാനാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 01:53 PM IST
  • പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തിയതി തീരുമാനിക്കും.
  • വില കൂട്ടാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽമ പാൽ വില കൂട്ടാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയത്.

Trending Photos

തിരുവനന്തപുരം: മിൽമ പാലിന് വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനമായി. ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ കൂട്ടാനാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോ​ഗത്തിലെ ശുപാർശ. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തിയതി തീരുമാനിക്കും. വില കൂട്ടാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽമ പാൽ വില കൂട്ടാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മെയ് 1, വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലിറ്ററിന് 4 മുതൽ 6 രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു മിൽമയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ വില കൂട്ടാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം മേഖല യൂണിയൻ മിൽമ ആസ്ഥാനത്ത് പരസ്യ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മിൽമയുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പാൽവില കൂട്ടാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നൽകിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

MilmaMilma Milk PriceMilma Milk Price Hike

Trending News