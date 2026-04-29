തിരുവനന്തപുരം: മിൽമ പാലിന് വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനമായി. ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ കൂട്ടാനാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലെ ശുപാർശ. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തിയതി തീരുമാനിക്കും. വില കൂട്ടാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽമ പാൽ വില കൂട്ടാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയത്.
അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മെയ് 1, വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലിറ്ററിന് 4 മുതൽ 6 രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു മിൽമയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ വില കൂട്ടാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം മേഖല യൂണിയൻ മിൽമ ആസ്ഥാനത്ത് പരസ്യ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മിൽമയുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പാൽവില കൂട്ടാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നൽകിയത്.
