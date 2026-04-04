Sharath Unnithan Passed Away: മിമിക്രി താരം ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

കൊച്ചി: മിമിക്രി താരം ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അറിയിച്ചത്.
ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ അമേരിക്കയിൽ വച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ ആലപ്പുഴ കറ്റാനം മൂന്നാംകുറ്റി വാത്തികുളം സ്വദേശിയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗുണ്ടാ ബിനു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരത്ത് റീലുകളിലൂടെയാണ് ശ്രനേടിയത്.
കൊച്ചിൻ ഗിന്നസ്, തിരുവനന്തപുരം സരിക എന്നീ ട്രൂ പ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടി സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ അടക്കം നിരവധി താരങ്ങൾ ശരത്തിന് ആദരാജ്ഞലികൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.