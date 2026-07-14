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  • /Minister Bindu Krishna: ‘എന്റെ മുഖമല്ല, ശരീരമാണ് അയാൾ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോയെടുത്തത്’; ദുരനുഭവം തുറന്നുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ, നിയമനിർമ്മാണം ആലോചിച്ച് സർക്കാർ

Minister Bindu Krishna: ‘എന്റെ മുഖമല്ല, ശരീരമാണ് അയാൾ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോയെടുത്തത്’; ദുരനുഭവം തുറന്നുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ, നിയമനിർമ്മാണം ആലോചിച്ച് സർക്കാർ

കൊല്ലത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ വച്ച് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവമാണ് മന്ത്രി കൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:34 PM IST
Minister Bindu Krishna: ‘എന്റെ മുഖമല്ല, ശരീരമാണ് അയാൾ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോയെടുത്തത്’; ദുരനുഭവം തുറന്നുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ, നിയമനിർമ്മാണം ആലോചിച്ച് സർക്കാർ
Image Credit: Bindu Krishna | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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