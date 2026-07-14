/Minister Bindu Krishna: ‘എന്റെ മുഖമല്ല, ശരീരമാണ് അയാൾ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോയെടുത്തത്’; ദുരനുഭവം തുറന്നുപറഞ്ഞ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ, നിയമനിർമ്മാണം ആലോചിച്ച് സർക്കാർ

സ്ത്രീ ശരീരത്തെ അശ്ലീലച്ചുവയോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. കൊല്ലത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ച് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. മന്ത്രിയായിട്ട് പോലും തന്റെ മുഖം പകർത്താതെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മോശമായി പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് കണ്ട് ചിലർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം പ്രവണതകൾ വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുടെ അതിരുകടന്ന പെരുമാറ്റം തടയാൻ കർശനമായ നിയമനിർമാണം നടത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
‘ജൂലൈ ആറിന് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ ഫോട്ടോയെടുത്തു. അയാളുടെ തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നയാൾ കണ്ടത് എന്റെ മുഖത്തിന് പകരം ശരീരം സൂം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് നിന്ന ആൾ അയാളെ മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഈ ബോഡി പാർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ വിഷയമായപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും പലരും അത് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിയായ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളയാൾ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.
സെലിബ്രിറ്റികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പോലും ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുടെ അതിരുകടന്ന പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത്തരം വഴിവിട്ട രീതികൾക്ക് തടയിടാൻ ശക്തമായ നിയമനിർമാണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളോടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളോടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് (സീറോ ടോളറൻസ്) സർക്കാരിനുള്ളത്, മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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