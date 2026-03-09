കൊല്ലം: ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി കെഎസ്യു. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യദു കൃഷ്ണനാണ് പരാതി നൽകിയത്. മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ...
മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി മന്ത്രി കിടക്ക പങ്കിട്ടുവെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നേരിൽ കണ്ടുവെന്നും തുടർന്ന് 112 ലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടും അതിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് യദു കൃഷ്ണൻ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഗണേഷ് കുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് ഭാര്യ ബിന്ദുവിനെ ആക്രമിച്ചതായും കെഎസ്യുവിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും യദു കൃഷ്ണൻ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭാര്യ ബിന്ദുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ...
വാളകത്തെ വീട്ടിൽ വച്ച് വളരെ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനിടയായി എന്നാണ് ബിന്ദു പറഞ്ഞത്. തുറന്നു പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണിതെന്നും അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടെന്നും ബിന്ദു പറഞ്ഞു. അന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച തന്നെ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് തടയുകയും ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വാതിലടച്ചുവെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി കൗൺസിലറായ ആർ ശ്രീലേഖ തന്റെ ബന്ധുവാണ്. അവരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം പോലീസ് സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. താൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയെ കാറിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ശേഷം ഗണേഷ് കുമാർ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബിന്ദു പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കയ്യൊഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
