English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Minister KB Ganesh Kumar: ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് കെഎസ്‍യുവിന്റെ പരാതി: മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Minister KB Ganesh Kumar: ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് കെഎസ്‍യുവിന്റെ പരാതി: മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാറിനും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെഎസ്‍യു ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 9, 2026, 05:29 PM IST
  • കെഎസ്‍യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് യദു കൃഷ്ണനാണ് പരാതി നൽകിയത്.
  • മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Minister kb Ganesh Kumar: മന്ത്രിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഭാര്യ: ഗണേഷ് കുമാറിനെ വാളകത്തെ വീട്ടിൽ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടു; തെളിവ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ബിന്ദു മേനോൻ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Minister KB Ganesh Kumar: ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് കെഎസ്‍യുവിന്റെ പരാതി: മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

കൊല്ലം: ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്‌ കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി കെഎസ്‍യു. കെഎസ്‍യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് യദു കൃഷ്ണനാണ് പരാതി നൽകിയത്. മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ...

മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി മന്ത്രി കിടക്ക പങ്കിട്ടുവെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നേരിൽ കണ്ടുവെന്നും തുടർന്ന് 112 ലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടും അതിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് യദു കൃഷ്ണൻ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Sanju Samson Fan: മുതലാളി സഞ്ജു ഫാൻ! സെമിയിൽ 1000, ഫൈനലിൽ 2000; ലോകകപ്പ് ജയത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കടയുടമയുടെ സമ്മാനം

ഗണേഷ്‌ കുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് ഭാര്യ ബിന്ദുവിനെ ആക്രമിച്ചതായും കെഎസ്‍യുവിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും യദു കൃഷ്ണൻ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാര്യ ബിന്ദുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ...

വാളകത്തെ വീട്ടിൽ വച്ച് വളരെ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനിടയായി എന്നാണ് ബിന്ദു പറഞ്ഞത്. തുറന്നു പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണിതെന്നും അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടെന്നും ബിന്ദു പറഞ്ഞു. അന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച തന്നെ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് തടയുകയും ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വാതിലടച്ചുവെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. 

ബിജെപി കൗൺസിലറായ ആർ ശ്രീലേഖ തന്റെ ബന്ധുവാണ്. അവരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം പോലീസ് സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. താൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയെ കാറിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ശേഷം ഗണേഷ് കുമാർ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബിന്ദു പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കയ്യൊഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Minister K B Ganesh KumarKSUമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ

Trending News