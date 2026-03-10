English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thiruvananthapuram News: 'സിംബയും സൂരിയും'; ലിയോയുടേയും നൈലയുടേയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേരിട്ട് മന്ത്രി

Thiruvananthapuram News: മൃഗശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിയാണ് പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:43 PM IST
  • 2026 ജനുവരി 20-നായിരുന്നു സിംഹക്കുട്ടികൾ ജനിച്ചത്.
  • തിരുപ്പതി സൂവിൽ നിന്നും എത്തിച്ച നൈല, ലിയോ എന്നീ സിംഹങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് സിംബയും സൂരിയും

തിരുവനന്തപുരം: മൃഗശാലയിലെ സിംഹങ്ങളായ ലിയോ, നൈല എന്നിവർക്ക് ജനിച്ച സിംഹക്കുട്ടികൾക്ക് പേരിട്ട് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. 'സിംബ' (Simba) എന്നും സൂരി (Suri) എന്നുമാണ് ഈ സിംഹക്കുട്ടികൾക്കിട്ട പേര്. മൃഗശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിയാണ് പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2026 ജനുവരി 20-നായിരുന്നു സിംഹക്കുട്ടികൾ ജനിച്ചത്. 

തിരുപ്പതി സൂവിൽ നിന്നും എത്തിച്ച നൈല, ലിയോ എന്നീ സിംഹങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് സിംബയും സൂരിയും. എന്നാൽ ജനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇവയ്ക്ക് പാലുകൊടുക്കാൻ അമ്മ തയാറായില്ല. മൃഗശാലയിലെ ഡോക്‌ടറും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് കൂടിനുള്ളിൽ കയറി പാലുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, ഡോക്ടറും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് കുപ്പിയിൽ പാൽ നിറച്ച് കൊടുത്താണ് ഇതുവരെ വളർത്തിയത്.

ജനിച്ചതിന്‍റെ രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ രാപകൽ സിംഹക്കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനായി സമയം ചെലവഴിച്ച അനിമൽ കീപ്പർ വി അനിൽ കുമാറിന്‍റെ സേവനത്തെ ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. സിംഹക്കുട്ടികളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പരിചരിച്ച വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ. നികേഷ് കിരൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സംഘത്തിന് മന്ത്രി പ്രശസ്തി പത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

ജിജോ ബി.എസ് (ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർ), നഹാസ് ജെ.എസ് (ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർ), രാജേഷ് കുമാർ എസ്.എസ് (ലാബ് അസിസ്റ്റന്‍റ്), രാജേഷ് ബി (സൂപ്പർവൈസർ), ജയചന്ദ്രൻ എം (കീപ്പർ), അഖിൽ സി (കീപ്പർ) എന്നീ ടീമംഗങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി അനുമോദിച്ചു.

