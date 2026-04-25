Minister K Rajan: കനത്ത ചൂട്; ജനങ്ങൾ സെൽഫ് ലോക്ക് ഡൗണിന് വിധേയരാകണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ

തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയതിനാൽ ജനങ്ങൾ സെൽഫ് ലോക്ക് ഡൗണിന് വിധേയരാകണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. പകൽ സമയത്തെ യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചൂടിൽ പ്രാദേശികമായുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രത്യേക ചുമതല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതീക്ഷ അനുസരിച്ച് വേനൽമഴ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്നേക്കുമെന്നും പക്ഷേ വേനൽമഴ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൂടിക്കെട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹ്യുമിഡിറ്റിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ലോക്ക് ഡൗണിന് സമാനമായ ജാഗ്രത പൊതുജനം പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചത്. പകൽ 11 മണിമുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
