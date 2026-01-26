English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Minister Kadannappally Ramachandran: മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു

Minister Kadannappally Ramachandran: മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു

Minister Kadannappally Ramachandran: പരേഡിൽ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോളാണ് മന്ത്രിയ്ക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:11 AM IST
  • അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • പെട്ടെന്ന് തലക്കറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
  • കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയിച്ചു

Trending Photos

Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
6
Christmas Newyear Bumper Lottery
Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണനിരക്ക് അറിയാം
7
Gold price
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണനിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില
Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Guru Budh Yuti
Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Minister Kadannappally Ramachandran: മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കുന്നതിനിടെ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രസം​ഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ അദ്ദേഹം തളർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. പരേഡിൽ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോളാണ് മന്ത്രിയ്ക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

പെട്ടെന്ന് തലക്കറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയിച്ചു. അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നടന്നാണ് വാഹനത്തിൽ കയറി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Minister Kadannappally Ramachandranrepublic day speechRepublic Day 2026

Trending News