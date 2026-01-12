English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KB Ganesh Kumar: 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയത് മന്ത്രിയല്ല, തന്ത്രിയാണ്': കെ ബി ​ഗണേഷ് കുമാർ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:55 PM IST
  • മോഷ്ടാവായ പോറ്റിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അകത്തു കയറ്റിയതും തന്ത്രിയാണെന്നും
  • വാജി വാഹനം അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണെന്നും ​ഗണേഷ് കുമാർ ചോദിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ പോറ്റിയെ കേറ്റിയത് മന്ത്രിയല്ല തനന്ത്രിയാണെന്ന് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രിക്കെതിരെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. മോഷ്ടാവായ പോറ്റിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അകത്തു കയറ്റിയതും തന്ത്രിയാണെന്നും വാജി വാഹനം അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണെന്നും ​ഗണേഷ് കുമാർ ചോദിച്ചു. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ കേസിൽ പ്രതിയാകണമെന്നാണ് യുഡിഎഫും- ബിജെപിയും പറയുന്നതെന്നും ശബരിമലയിൽ നടന്നത് എന്ത് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുമെന്നും ​ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫ് മതവികാരം ഇളക്കി വിടുകയാണെന്നും ബിജെപിയെക്കാൾ അപകടകരമായ രീതിയിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് കോൺഗ്രസിനും ഒരേ സ്വരമാണെന്നും ശബരിമല, ശബരിമല എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസിന് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ​ഗണേഷ്കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

