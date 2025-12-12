Minister P Rajeev: 'വിധിപ്പകർപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ കഴിയു, ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും'; മന്ത്രി പി രാജീവ്

വിധിപ്പകർപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ്. അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വിധിയോട് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുന്നു.
ഈ കേസിൽ അതിജീവത ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രൊസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ശിക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു. ഗൂഡാലോചനയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രൊസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, അതിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആദ്യ ദിവസം കോടതി പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി അതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് വിധിപകർപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച ശേഷമേ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
