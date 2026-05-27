/Minister Ramesh Chennithala: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിത നീക്കം; അക്രമികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

Minister Ramesh Chennithala: തിരുവനന്തപുരത്തെ അക്രമം ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: ആരെയും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായിയിലും കോഴിക്കോടും ഉണ്ടാകാത്ത സംഘർഷം എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായി എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ആളുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് പോലീസ് ഇടപെട്ടു. പോലീസിൽ കുറ്റമില്ലെന്നും അവർ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ഇഡി പരിശോധന സംബന്ധിച്ച വിവരം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. പോലീസിനെയോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയോ ഇക്കാര്യം മുൻകൂറായി അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് എതിരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി എല്ലാത്തിനും പരിധി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഉണ്ട്. നിയമവാഴ്ച തകർക്കാനുള്ള നീക്കം രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ഉന്നതൻ ആയാലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പോലീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ആക്രമിക്കില്ല. മറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നും അക്രമകാരികൾ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും വിടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
