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  • /Minister Roji M John: നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; പോലീസിന്റെ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ

Minister Roji M John: നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; പോലീസിന്റെ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ

ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കേരള പൊലീസിനും അഭിനന്ദനങ്ങളെന്ന് റോജി എം ജോൺ.

Written ByKarthika V
Published: Aug 12, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:33 PM IST
Minister Roji M John: നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; പോലീസിന്റെ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ
Image Credit: Roji M John | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Minister Roji M John: നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; പോലീസിന്റെ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ
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