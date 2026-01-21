English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Minister Saji Cherian: 'വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ട്'; വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ, ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

Minister Saji Cherian: 'വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ട്'; വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ, ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

തന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:35 PM IST
  • കാസർകോട് നഗരസഭയിലെയും മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും വിജയികളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം വ്യക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.
  • ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് തിരികൊളുത്തിയത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത്‌

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-38 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
BT-38 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Trigrahi Yoga: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Chaturgraha Yoga: മീനത്തിൽ അത്യപൂർവ്വ ഗ്രഹസംഗമം: ചതുർ​ഗ്രഹ യോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴയും ഇരട്ടി നേട്ടവും
6
Astrology
Chaturgraha Yoga: മീനത്തിൽ അത്യപൂർവ്വ ഗ്രഹസംഗമം: ചതുർ​ഗ്രഹ യോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴയും ഇരട്ടി നേട്ടവും
Minister Saji Cherian: 'വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ട്'; വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ, ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. തന്റെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും കനത്ത പ്രതിഷേധവും സമ്മർദ്ദവും ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തന്റെ വാചകങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

കാസർകോട് നഗരസഭയിലെയും മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും വിജയികളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം വ്യക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് തിരികൊളുത്തിയത്. ബിജെപിയെയും മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ഒരേപോലെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ആരോപിച്ചു.

Also Read: Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്; നടപടി 2022ലെ ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസിൽ

പരാമർശം വിവാദമായ ശേഷവും അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ മന്ത്രി ന്യായീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയെന്നാണ് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സ്വന്തം മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ ഇതിനെതിരെ അതൃപ്തി ഉയർന്നതോടെയാണ് മന്ത്രിക്ക് പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

minister saji cheriyanSaji Cheriyan Controversial Remarksമന്ത്രി സജി ചെറിയാൻസജി ചെറിയാൻ വിവാദ പരാമർശം

Trending News