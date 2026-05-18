/Shibu Baby John: 24 മണിക്കൂർ കോൾ സെന്റർ വരുന്നു; വനം വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ

യുഡിഎഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലടക്കം വന്യജീവി ആക്രമണം പ്രധാന വിഷയമായി ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: ചുമതലയേറ്റതിന് പുതിയ തീരുമാനവുമായി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. 24 മണിക്കൂർ കോൾ സെന്റർ തുടങ്ങാനാണ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്ന ആളുകളെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രികളിലെത്തിക്കാൻ ഈ കോൾ സെന്റർ വഴി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകും. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച മറ്റന്നാൾ നടക്കും.
അധികാരമേറ്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പാലിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി ജൂൺ 15 മുതൽ തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ക്യാബിനറ്റിന് ശേഷയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജപ്പാൻ മാതൃകയിലാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ആശാവർക്കർമാരുടെ വേതനം ആദ്യ ഘട്ടമായി 3000 രൂപ വർധിപ്പിച്ച് 12000 രൂപയാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാർ, പാചകത്തൊഴിലാളികൾ, പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാർ, ആയമാർ എന്നിവരുടെ വരുമാനത്തിൽ 1000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോള് കൂടുതൽ സഹായമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 21ന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും. മെയ് 22ന് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മെയ് 29 നയപ്രഖ്യാപനം. അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎ ജി സുധാകരനെ പ്രോ ടേം സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ടി അസഫലിയെ ഡയറക്ടര് ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായി നിയമിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാൻമാർ മര്ദിച്ചുവെന്ന കേസ് എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.