/Minister Sunny Joseph: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ബന്ധുനിയമനം; സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ നിയമിച്ച് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്. ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് മന്ത്രിയുടെ സഹോദരീ ഭർത്താവ് സ്റ്റാഫിൽ ഇടംപിടിച്ചതായി അറിയുന്നത്. കണ്ണൂർ ഉളിക്കൽ സ്വദേശിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ബെന്നി തോമസിനെയാണ് അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി മന്ത്രി നിയമിച്ചത്. രണ്ട് അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് നിയമിച്ചത്. ബെന്നി നിലവിൽ കണ്ണൂർ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്.
ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഉളിക്കൽ സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ ബെന്നി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ ആയപ്പോൾ മുതൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൂടിയാണ് ബെന്നി. പേരാവൂരിലെ കോൺഗ്രസ് പരിപാടികളുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനുമാണ് ബെന്നിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ബെന്നി തോമസിന്റെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നിയമനമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വാദം.
അതേസമയം, സ്റ്റാഫിൽ ബന്ധുനിയമനം നടത്തിയതിനെതിരെ എൽഡിഎഫ് രംഗത്തെത്തി. ബന്ധുനിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരേ യുഡിഎഫ് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതേ മുന്നണിയിൽനിന്നുതന്നെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ വന്നത് വന് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
