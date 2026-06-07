/ബന്ധു നിയമന വിവാദം; മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അളിയൻ ബെന്നി തോമസ് രാജിവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായ ബെന്നി തോമസ് രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് കൈമാറി. ഇന്നലെ ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തെ ചൊല്ലി കെപിസിസി യോഗത്തിൽ സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.
പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനം കരുതലോടെ വേണമായിരുന്നുവെന്നും വിമര്ശനത്തിനും വിവാദത്തിനും ഇട നൽകരുതായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു വിമർശനം. എന്നാൽ, വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയും ബന്ധു നിയമനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വീണ്ടും മന്ത്രി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ബെന്നി തോമസ് രാജികത്ത് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ബെന്നി.
മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ നിയമിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ബെന്നി തോമസിന്റെ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നിയമനമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വാദം. എന്നാൽ, ബെന്നി തോമസിന്റെ നിയമനത്തിൽ നിയമപരമായ തടസ്സമില്ലെന്നും ബെന്നി മാതൃകാപരമായ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണെന്നുമാണ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചത്.
ബെന്നി തന്റെ ചീഫ് ഏജൻറ് ആയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. വേണമെങ്കിൽ ബെന്നി തോമസിനെ മറ്റൊരു മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെയൊരു കാപട്യത്തിന് താൻ തയ്യാറല്ലെന്നും വരുന്നവരോട് എല്ലാം തന്റെ ബന്ധുവാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബെന്നി തോമസ് ഉൾപ്പടെ 13 പേരെയാണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.
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