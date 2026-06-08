Minister Sunny Joseph: 'രാജി വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം, ബെന്നിയെപ്പോലെ പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ഒരാള്‍ തന്റെ വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു'; പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരം: ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിനൊടുവിൽ തൻ്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസ് രാജിവെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ബെന്നി തോമസിന്റെ നിയമനത്തിൽ യാതൊരുവിധ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ബെന്നിയെപ്പോലെ പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ഒരാള് തന്റെ വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബെന്നി തോമസിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും നിയമപരമായി യാതൊരു തടസ്സവും അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നിയമന വാർത്ത പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ താൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയോ അയോഗ്യതയോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുവെന്നും സഹകരണ വകുപ്പിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് അയോഗ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ ഇവിടെ അയോഗ്യതയൊന്നുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇതെന്നും അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വിശ്വസ്തതയുള്ള, കൂറുള്ള, എനിക്കറിയാവുന്ന, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
രാജി ബെന്നി തോമസ് വ്യക്തിപരമായി എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും ബെന്നി തോമസ് ആരാണെന്ന് പേരാവൂരിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മനസിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബന്ധുവെന്ന പേരിലായിരുന്നില്ല നിയമനമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തന പരിചയം മുൻനിർത്തിയാണ് നിയമനം നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് നിയമനം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ബെന്നി തോമസ്, സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ജോലി രാജിവെച്ചത്. മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ബെന്നി തോമസ്.
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