  V Sivankutty: 'മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോറ്റി കണ്ടത് എന്തിനെന്ന് തെളിഞ്ഞു'; സോണിയയെ കണ്ടത് എന്തിനെന്ന് പറയാൻ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആർജ്ജവമുണ്ടോയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

V Sivankutty: ‘മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോറ്റി കണ്ടത് എന്തിനെന്ന് തെളിഞ്ഞു'; സോണിയയെ കണ്ടത് എന്തിനെന്ന് പറയാൻ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആർജ്ജവമുണ്ടോയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

V Sivankutty: ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് വ്യാജകഥ മെനഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 26, 2025, 08:38 PM IST
  • സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ പോർട്ടിക്കോയിൽ വച്ചാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും
  • പൊലീസിന് ആംബുലൻസ് കൈമാറുന്ന പരസ്യമായ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും എന്നാല്‍, സോണിയാ ഗാന്ധിയെ പോറ്റി കണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് പുറത്തുപറയാൻ കോൺഗ്രസിന് ആർജ്ജവമുണ്ടോയെന്നും ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ പോർട്ടിക്കോയിൽ വച്ചാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും പൊലീസിന് ആംബുലൻസ് കൈമാറുന്ന പരസ്യമായ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വ്യാജമായ കഥകൾ മെനഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും  സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി ഇതേ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനുള്ള ആർജ്ജവം കോൺഗ്രസിനുണ്ടോയെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി ചോദിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ തയാറുണ്ടോയെന്നും നുണകൾ കൊണ്ട് കോട്ട കെട്ടാൻ നോക്കുന്നവർ അത് ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നുവീഴുമെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നെന്നും സത്യം ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Minister V SivankuttyCM Pinarayi VijayanUnnikrishnan PottySabarimala gold theft case

