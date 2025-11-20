V Sivankutty: ‘ഉപ്പു തിന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കും, പങ്കുണ്ടെങ്കില്‍ പത്മകുമാര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും’; വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ചയില് ഉപ്പു തിന്നവര് വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. സിപിഎം നേതാവും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റുമായ എ പത്മകുമാറിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഉപ്പുതിന്നവന് വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നും പത്മകുമാറിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കില് പത്മകുമാര് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. പത്മകുമാര് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഇപ്പോള് പറയാന് കഴിയില്ലെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യല് കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂവെന്നും കുറേ നടപടികള് കൂടി ഉണ്ടല്ലോയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റേത് സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമാണെന്നും അത് സർക്കാർ അറിയണമെന്നില്ലെന്നും മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഒരു ഫയലും തന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷണത്തിനായി എസ്ഐടിയെ നിയോഗിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയാണ്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്നാണ് എ പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യംചെയ്യലിനൊടുവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ കട്ടിളപ്പടിയിലെ സ്വര്ണം കവര്ന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തുകൊടുത്തത് പത്മകുമാറാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.