V Sivankutty: ഹിജാബ് വിവാദം: സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ആസൂത്രിത ശ്രമം നടത്തിയെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അഭിഭാഷകയുടെ പരാമർശങ്ങൾ പ്രശ്നം വഷളാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണെന്നും പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻമാറണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
സ്കൂള് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടെ അഭിഭാഷകയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ അപക്വമായ പരാമര്ശങ്ങള് പ്രശ്നത്തെ കൂടുതല് വഷളാക്കാനെ ഉപകരിക്കൂവെന്നും അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സര്ക്കാര് വിശദീകരണം ചോദിച്ചാല് മറുപടി പറയേണ്ടത് പിടിഎ പ്രസിഡന്റും അഭിഭാഷകയുമല്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് ഓര്മ വേണമെന്നും. വിദ്യാര്ഥികളുടെ പഠനാന്തരീക്ഷം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും. സര്ക്കാര് വിഷയത്തില് നിയമപരമായ ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
