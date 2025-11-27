English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Labour law: തൊഴിൽ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Labour law: തൊഴിൽ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

വിവാദ ലേബർ കോഡ് നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കേരളം.  ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:42 PM IST
  • ഡിസംബർ 19 ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലേബർ കോൺക്ലേവ് നടത്തും.
  • നാല് സെക്ഷനായി നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ ലേബർ കോഡ് എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കും, സംസ്ഥാനത്തിന് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ ചർച്ചകൾ നടക്കും.

Read Also

  1. New Labour Code: ആഴ്ചയില്‍ നാലു ദിവസം മാത്രം ജോലി, പുതിയ തൊഴില്‍ ചട്ടങ്ങളുമായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Labour law: തൊഴിൽ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദ ലേബർ കോഡ് നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കേരളം.  ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക നിയമം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 19 ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലേബർ കോൺക്ലേവ് നടത്തും. നാല് സെക്ഷനായി നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ ലേബർ കോഡ് എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കും, സംസ്ഥാനത്തിന് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ ചർച്ചകൾ നടക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

സംസ്ഥാനത്ത് ലേബർ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് കരട് ചട്ടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. കരട് ചട്ടങ്ങൾ രഹസ്യമായി വെച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കായിയ കരട് ചട്ടത്തിൽ പൊതുജന അഭിപ്രായവും യീണിയനുകളുടെ അഭിപ്രായവും തേടിയെന്നാണ് സംഭവത്തിൽ വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ വിശദീകരണം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

labour lawV Sivankutty

Trending News