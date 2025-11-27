Labour law: തൊഴിൽ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദ ലേബർ കോഡ് നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കേരളം. ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക നിയമം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 19 ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലേബർ കോൺക്ലേവ് നടത്തും. നാല് സെക്ഷനായി നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ ലേബർ കോഡ് എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കും, സംസ്ഥാനത്തിന് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ ചർച്ചകൾ നടക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് ലേബർ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് കരട് ചട്ടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. കരട് ചട്ടങ്ങൾ രഹസ്യമായി വെച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കായിയ കരട് ചട്ടത്തിൽ പൊതുജന അഭിപ്രായവും യീണിയനുകളുടെ അഭിപ്രായവും തേടിയെന്നാണ് സംഭവത്തിൽ വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ വിശദീകരണം.
