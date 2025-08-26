English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkoottathil: 'രാഹുലിന്‍റെ സസ്പെൻഷൻ കോൺഗ്രസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്'; മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Rahul Mamkoottathil: മലയാളികളെ പറ്റിക്കാന്‍ കോൺഗ്രസും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:08 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ന്യായമായി എടുക്കേണ്ട നടപടിയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Rahul Mamkoottathil: 'രാഹുലിന്‍റെ സസ്പെൻഷൻ കോൺഗ്രസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്'; മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. മലയാളികളെ പറ്റിക്കാന്‍ കോൺഗ്രസും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ്‌ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് രാഹുലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും രാഹുൽ ഇപ്പോഴും പാലക്കാട് എംഎൽഎയായി തുടരുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ആളെയാണോ പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ന്യായമായി എടുക്കേണ്ട നടപടി. ഒപ്പം എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാഹുൽ രാജിവെക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

