Minister Veena George: തിരുവല്ലയിലേത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം; പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ നിലവിലുളളതിനേക്കാള്‍ വലിയ നിയമം വേണമെന്ന് വീണാ ജോര്‍ജ്

പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:58 PM IST
  • പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും, ഇവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Minister Veena George: തിരുവല്ലയിലേത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം; പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ നിലവിലുളളതിനേക്കാള്‍ വലിയ നിയമം വേണമെന്ന് വീണാ ജോര്‍ജ്

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയില്‍ സ്പാ ജീവനക്കാരി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും, ഇവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൊടും ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിചേർത്തു.

സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അതിജീവിതയായ സ്പാ ജീവനക്കാരി. കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചായിരുന്നു ബലാത്സം​ഗമെന്ന് അതിജീവത പറഞ്ഞു. കൊട്ടേഷനും ഗുണ്ടാ പിരിവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇവര്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രൂര പീഡനമാണ് നേരിട്ടതെന്നും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ മരണ സുബിൻ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും അതിജീവത പറ‍ഞ്ഞു. 

Also Read: Thiruvalla Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സം​ഗ കേസ്: കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തെന്ന് അതിജീവത

സ്പായിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റമറെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം അയാൾക്കൊപ്പം കിടത്തിയും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ആരെയും ഭയമില്ലെന്നും ഉന്നത സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും മരണ സുബിൻ അടക്കം ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്പായിലെ തന്‍റെ സഹപ്രവർത്തകയും പീഡനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നും അതിജീവിത ആരോപിച്ചു.

minister veena georgethiruvalla spa rape caseമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സം​ഗ കേസ്

