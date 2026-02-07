പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയില് സ്പാ ജീവനക്കാരി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും, ഇവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൊടും ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിചേർത്തു.
സംഭവത്തില് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അതിജീവിതയായ സ്പാ ജീവനക്കാരി. കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചായിരുന്നു ബലാത്സംഗമെന്ന് അതിജീവത പറഞ്ഞു. കൊട്ടേഷനും ഗുണ്ടാ പിരിവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇവര് അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രൂര പീഡനമാണ് നേരിട്ടതെന്നും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ മരണ സുബിൻ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും അതിജീവത പറഞ്ഞു.
Also Read: Thiruvalla Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സംഗ കേസ്: കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന് അതിജീവത
സ്പായിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റമറെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം അയാൾക്കൊപ്പം കിടത്തിയും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ആരെയും ഭയമില്ലെന്നും ഉന്നത സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും മരണ സുബിൻ അടക്കം ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്പായിലെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയും പീഡനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നും അതിജീവിത ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.