Sreenivasan: മന്ത്രിമാരും, സിനിമാ താരങ്ങളും ശ്രീനിവാസന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു; പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചു

എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയുടെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ശ്രീനിവാസൻ വിടവാങ്ങി. എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന പൊതു ദർശനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും, ചലചിത്ര താരങ്ങളും, സിനിമാ പ്രവർത്തകരും എത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പി രാജീവ്, ചലചിത്ര താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻ ലാൽ, ദിലീപ്, ബേസിൽ ജോസഫ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ടൌൺ ഹാളിലെത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചത്. ടൌൺ ഹാളിൽ നിന്നും ശ്രീനിവാസൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടനാടുള്ള വസതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എറണാകുളത്തെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാരം.
നടന്, സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളില് മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിഭയാണ് ശ്രീനിവാസന്. 1980 കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് സിനിമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. 48 വർഷം നീണ്ട സിനിമ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ശ്രീനിവാസൻ പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ ഉദയംപേരൂരിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. 200 ലേറെ സിനിമകളിൽ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേത്തിൻ്റെ തിരക്കഥകളിലൂടെയും, സംവിധാനത്തിലൂടെയും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒരിക്കലും മായാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്.
