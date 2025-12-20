English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sreenivasan: മന്ത്രിമാരും, സിനിമാ താരങ്ങളും ശ്രീനിവാസന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു; പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചു

Sreenivasan: മന്ത്രിമാരും, സിനിമാ താരങ്ങളും ശ്രീനിവാസന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു; പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചു

എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന പൊതു ദർശനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും, ചലചിത്ര താരങ്ങളും, സിനിമാ പ്രവർത്തകരും എത്തി അനുശോചന അറിയിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:50 PM IST
  • ടൌൺ ഹാളിൽ നിന്നും ശ്രീനിവാസൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടനാടുള്ള വസതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി.
  • നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എറണാകുളത്തെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം.

Read Also

  1. Actor Sreenivasan: നടന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ വിടവാങ്ങി; മരണം 69-ാം വയസ്സില്‍

Trending Photos

Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sreenivasan: മന്ത്രിമാരും, സിനിമാ താരങ്ങളും ശ്രീനിവാസന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു; പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചു

എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയുടെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ശ്രീനിവാസൻ വിടവാങ്ങി. എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന പൊതു ദർശനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും, ചലചിത്ര താരങ്ങളും, സിനിമാ പ്രവർത്തകരും എത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പി രാജീവ്, ചലചിത്ര താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻ ലാൽ, ദിലീപ്, ബേസിൽ ജോസഫ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ടൌൺ ഹാളിലെത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചത്. ടൌൺ ഹാളിൽ നിന്നും ശ്രീനിവാസൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടനാടുള്ള വസതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എറണാകുളത്തെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാരം. 

Add Zee News as a Preferred Source

നടന്‍, സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളില്‍ മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിഭയാണ് ശ്രീനിവാസന്‍. 1980 കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് സിനിമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. 48 വർഷം നീണ്ട സിനിമ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ശ്രീനിവാസൻ പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ ഉദയംപേരൂരിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. 200 ലേറെ സിനിമകളിൽ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേത്തിൻ്റെ തിരക്കഥകളിലൂടെയും, സംവിധാനത്തിലൂടെയും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒരിക്കലും മായാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sreenivasan

Trending News