/Ministers of Kerala: ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധനവകുപ്പ്, മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി

Ministers of Kerala: കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ ഇവരൊക്കെ; പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭ നാളെ സത്യപ്രതിഞ്ജ ചെയ്യാനിരിക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയുമായി വിഡി സതീശൻ ലോക്ഭവനിലെത്തി. മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക സതീശൻ ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിഡി സതീശൻ ധന വകുപ്പ്, നിയമം, തുറമുഖം എന്നീ വകുപ്പ് കാകാര്യം ചെയ്യും. രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തരവും, വിജിലൻസ് വകുപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യും. റവന്യൂ വകുപ്പ് സണ്ണി ജോസഫിനാണ്.
ടൂറിസം, സാംസ്കാരികം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എപി അനിൽകുമാറിനാണ്. ബിന്ദു കൃഷ്ണ വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. യുവജനക്ഷേമം ഒജെ ജനീഷിനാണ്. ടി സിദ്ദിഖ് വനം വകുപ്പ്, എം ലിജുവിന് എക്സൈസ്, ടേം വ്യവസ്ഥയിൽ കെ എ തുളസി, ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരാകും. റോജി എം ജോൺ ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.