Ministers at Rajbhavan: ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ച് മന്ത്രിമാർ; ഓണം ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ക്ഷണം

സർക്കാരും ​ഗവർണറും തമ്മിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ​ഗവർണറെ വിളിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:05 PM IST
  • മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറെ കണ്ടത്.
  • സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഓണം ഘോഷയാത്രക്ക് ​ഗവർണറെ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയും ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

Ministers at Rajbhavan: ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഓണക്കോടി സമ്മാനിച്ച് മന്ത്രിമാർ; ഓണം ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ക്ഷണം

തിരുവനന്തപുരം: പിണക്കം മറന്ന് രാജ്ഭവനിലെത്തി ​ഗവർണറെ കണ്ട് മന്ത്രിമാർ. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറെ കണ്ടത്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഓണം ഘോഷയാത്രക്ക് ​ഗവർണറെ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയും ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. 

സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമന തര്‍ക്കം, കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ​ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ ചിത്രം വെച്ച പരിപാടിയിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇത് എല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള പോര് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ​ഗവർണറെ കണ്ടത്. ‌ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ദിവസത്തെ ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഗവര്‍ണര്‍ നിര്‍വഹിക്കും.

Also Read: MV Govindan: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം; സിപിഎം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമെന്ന് എം വി ​ഗോവിന്ദൻ

ഗവര്‍ണറെ ഓണാഘോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ഗവര്‍ണറെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.  

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Minister V SivankuttyGovernor Rajendra ArlekarPA Muhammad Riyasമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിമന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

