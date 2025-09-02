തിരുവനന്തപുരം: പിണക്കം മറന്ന് രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ കണ്ട് മന്ത്രിമാർ. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കറെ കണ്ടത്. സര്ക്കാരിന്റെ ഓണം ഘോഷയാത്രക്ക് ഗവർണറെ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയും ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
സര്വകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമന തര്ക്കം, കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബ ചിത്രം വെച്ച പരിപാടിയിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇത് എല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള പോര് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ഗവർണറെ കണ്ടത്. ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ദിവസത്തെ ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഗവര്ണര് നിര്വഹിക്കും.
ഗവര്ണറെ ഓണാഘോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ഗവര്ണറെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
