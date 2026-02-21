തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വീട്ടിൽ ഇടിച്ചുകയറി റീത്ത് വച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഹീനമായ ആക്രമണമാണെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ചികിത്സാ പിഴവിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. സംഭവത്തിൽ ആരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
'ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ്? ചികിത്സാ പിഴവിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു. കുറ്റക്കാർ ആരായാലും സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. ആരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പിഴവില്ലാത്ത നടപടിയാണ് ആവശ്യം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പൊതുജനാരോഗ്യരംഗം തകർച്ചയിലാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ കുത്തകകളെ സഹായിക്കാനാണ് വിഡി സതീശൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയെ വിനാശകാലേ വിപരീതബുദ്ധി, എന്ന് മാത്രമെ പറയാനാകൂ. കോൺഗ്രസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ റീത്ത് വെക്കും. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തകർത്ത ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: എസ്ഐടിക്ക് പിന്നാലെ ഇഡിയും, തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്കും എൻ വാസുവിനും സമൻസ്
അതേസമയം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ റീത്തുവെച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തി അത്യന്തം ഗൗരവവും ഗുരുതരവുമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം നടത്തിയത്. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമരമാർഗം സ്വീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ വിരട്ടാനോ നോക്കണ്ടെന്ന് ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി .ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മന്ത്രിമാർ അങ്ങനെ പിന്നോട്ടുപോകുന്നവരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയിൽ, കേരളത്തിൽ സാമാന്യം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കണം. അതിനെയെല്ലാം തേച്ചുമാച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതെന്നും ശിവൻകുട്ടി ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.