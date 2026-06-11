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Mohan Bhagwat Visit: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, യാത്രക്കാർക്ക് പൊലീസ് ജാഗ്രത നിർദേശം

Mohan Bhagwat Visit: ആർഎസ്എസ് സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് വെള്ളിയാഴ്ച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 11, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:10 PM IST
Mohan Bhagwat Visit: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, യാത്രക്കാർക്ക് പൊലീസ് ജാഗ്രത നിർദേശം
Image Credit: Mohan Bhagwat | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, യാത്രക്കാർക്ക് പൊലീസ് ജാഗ്രത നിർദേശം
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