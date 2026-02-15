English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സ്വർണം നൽകിയെന്ന് താരങ്ങൾ; മൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് അറിയിച്ച് മോഹൻലാലും സുരേഷ് ​ഗോപിയും

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സ്വർണം നൽകിയെന്ന് താരങ്ങൾ; മൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് അറിയിച്ച് മോഹൻലാലും സുരേഷ് ​ഗോപിയും

Sabarimala Flagpole Gold Scam: കൊടിമരത്തിനായി സ്വർണ്ണം നൽകിയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രൺജി പണിക്കർ, നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ മൊഴി നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:30 PM IST
  • സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായാണ് തങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയതെന്നാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയത്
  • എന്നാൽ തൂക്കത്തിന്റെ അളവിൽ ചിലർ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ അളവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്
  • ചിലർ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണം സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി വിജിലൻസ്. സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രൺജി പണിക്കർ, നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ കൊടിമരത്തിനായി സ്വർണ്ണം നൽകിയെന്ന കാര്യത്തിൽ മൊഴി നൽകി.

സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായാണ് തങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇവർ, തൂക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലർ കൃത്യമായ അളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുചിലർ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. വിഷയത്തിൽ നടന്മാരായ മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും മൊഴി നൽകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ മൊഴി വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. നിലവിൽ ദേവസ്വം രേഖകളിലുള്ള 27 പേർക്ക് പുറമെ മറ്റാരെങ്കിലും സ്വർണ്ണം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വിപുലമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ശബരിമലയിൽ സ്വർണ്ണം നൽകിയവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിജിലൻസിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ തെളിവുകളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ലഭിച്ച സ്വർണ്ണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അളവ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sabarimala Gold TheftSabarimala gold theft case

