  • Malayalam News
  • Kerala
  • Iruvar Interview Teaser: 'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രിയം ആക്ഷൻ സിനിമകൾ'; പിണറായി വിജയൻ - മോഹൻലാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ്, 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' ടീസർ വൈറൽ!

Iruvar Interview Teaser: 'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രിയം ആക്ഷൻ സിനിമകൾ'; പിണറായി വിജയൻ - മോഹൻലാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ്, 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' ടീസർ വൈറൽ!

'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ - മോഹൻലാൽ അഭിമുഖം ഉടൻ തന്നെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 24, 2026, 07:32 PM IST
  • 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന പേരിലാണ് അഭിമുഖം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
  • 1.15 മിനിറ്റ് നീളുന്നതാണ് ടീസർ.

Iruvar Interview Teaser: 'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രിയം ആക്ഷൻ സിനിമകൾ'; പിണറായി വിജയൻ - മോഹൻലാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ്, 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' ടീസർ വൈറൽ!

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നടൻ മോഹൻലാലും ചേർന്നുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന പേരിലാണ് അഭിമുഖം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 1.15 മിനിറ്റ് നീളുന്നതാണ് ടീസർ. മോഹൻലാലാണ് ടീസർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്. രജനീകാന്ത് ചിത്രങ്ങളോടും ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളോടുമുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും രംഗങ്ങൾ‌ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ‌ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 

തല്ലുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ തൊലി പൊളിഞ്ഞ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഓർമയുണ്ടോ എന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ദിനേശനും ദാസനും' എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നതും ഇരുവരും ചിരിക്കുന്നതും ടീസറിലുണ്ട്.

 

Also Read: PSC Age Limit: സ്വപ്ന ജോലി നേടാൻ ഇനിയുമുണ്ട് അവസരം..! പിഎസ്‍സി പ്രായപരിധി കൂട്ടി, ഇനി 40 വയസിലും പരീക്ഷയെഴുതാം...

അഭിമുഖം ഉടൻ തന്നെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. അഭിമുഖത്തിന്റെ പിന്നിൽ സംവിധായകൻ ടി കെ രാജീവ്കുമാർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരാണുള്ളതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരമാണ് മോഹൻലാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായതെന്നും വിവരമുണ്ട്. ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ, ജനങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ രണ്ടുപേർ എന്നതാണ് അഭിമുഖത്തിന്റെ ടാ​ഗ്ലൈൻ. നേരത്തെ 'ഇരുവർ' എന്ന പേരിൽ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും മോഹൻലാൽ അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Pinarayi VijayanActor Mohanlalമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻമോഹൻലാൽ

