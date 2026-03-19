Eid-Al-Fitr 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു; കേരളത്തില്‍ ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ നാളെ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മാസപ്പിറവി തെളിഞ്ഞു. ചെറിയ പെരുന്നാള് നാളെ. കാപ്പാട് ശവ്വാല് മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതിനാല് നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാള് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഖാദിമാരായ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്, സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങള്, കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീം ഖലീലുല് ബുഖാരി തുടങ്ങിയവര് അറിയിച്ചു. പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടു. റമദാനിലെ 29 ദിവസം നീണ്ട വ്രതശുദ്ധിയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികൾ നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും.
