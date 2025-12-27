Moopainad Panchayat: മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ഭരിക്കാനാകാതെ എൽഡിഎഫ്; മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച

വയനാട്: നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച. വോട്ടെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിയും നറുക്കെടുപ്പും വഴി യുഡിഎഫിലെ സി.വി. സുധ ആണ് മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. യുഡിഎഫിന് ഇത് അപ്രതീക്ഷിത വിജയമാണ്.
എൽഡിഎഫ്-ഒമ്പത്, യുഡിഎഫ്-എട്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കക്ഷിനില. ഇത് അനുസരിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. എന്നാൽ എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതോടെയാണ് യുഡിഎഫിന് വഴിതെളിഞ്ഞത്. വി. കേശവൻ ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേശവന് എട്ട് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫിലെ ഒമ്പതാം വാർഡ് മെമ്പറുടെ വോട്ട് ആണ് അസാധുവായത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
തുടർന്ന് ഇരുമുന്നണികൾക്കും വോട്ടുനില തുല്യമായതിനാൽ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികൃതർ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു. നറുക്കെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 25 വർഷത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്.
