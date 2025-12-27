English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Moopainad Panchayat: മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ഭരിക്കാനാകാതെ എൽഡിഎഫ്; മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച

Moopainad Panchayat: മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ഭരിക്കാനാകാതെ എൽഡിഎഫ്; മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച

ഒമ്പത് വോട്ടുകളുടെ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിട്ടും അവസാന നിമിഷം എൽഡിഎഫിന് തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 27, 2025, 02:49 PM IST
  • വോട്ടെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിയും നറുക്കെടുപ്പും വഴി യുഡിഎഫിലെ സി.വി. സുധ ആണ് മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
  • കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്.

Read Also

  1. Mararikulam Panchayat: നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാഗ്യം സരളയ്ക്കൊപ്പം; മാരാരിക്കുളം എൽഡിഎഫിന്‌

Trending Photos

Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
10
Rajayoga
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
Moopainad Panchayat: മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ഭരിക്കാനാകാതെ എൽഡിഎഫ്; മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച

വയനാട്: നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച. വോട്ടെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിയും നറുക്കെടുപ്പും വഴി യുഡിഎഫിലെ സി.വി. സുധ ആണ് മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. യുഡിഎഫിന് ഇത് അപ്രതീക്ഷിത വിജയമാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

എൽഡിഎഫ്-ഒമ്പത്, യുഡിഎഫ്-എട്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കക്ഷിനില. ഇത് അനുസരിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. എന്നാൽ എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതോടെയാണ് യുഡിഎഫിന് വഴിതെളിഞ്ഞത്.  വി. കേശവൻ ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേശവന് എട്ട് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫിലെ ഒമ്പതാം വാർഡ് മെമ്പറുടെ വോട്ട് ആണ് അസാധുവായത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 

Also Read: Kottangal Panchayat: എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വേണ്ട, ജയിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാജി; കോട്ടാങ്ങലിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച് യുഡിഎഫ്

തുടർന്ന് ഇരുമുന്നണികൾക്കും വോട്ടുനില തുല്യമായതിനാൽ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികൃതർ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു. നറുക്കെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 25 വർഷത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Moopainad PanchayatUDFLDFയുഡിഎഫ്മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്ത്

Trending News