  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

Sabarimala: തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

സാധാരണ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രയും തിരക്ക് വരാറില്ലെന്നും ഭക്തർ കൂടുതൽ എത്തിയതാണ് പ്രശ്നമായതെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:13 AM IST
  • ശബരിമലയിലെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നുമുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 20000 ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്

Sabarimala: തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

പത്തനംതിട്ട:  ശബരിമലയിലെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നുമുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 20000 ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

പമ്പയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കൂടുതലായി എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സൗകര്യം  ഒരുക്കും. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കും. 

ഭക്തർക്ക് തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം നിലയ്ക്കലിൽ ഒരുക്കും.  മരക്കൂട്ടം, ശരംകുത്തി സണ്ണിച്ചാണം പാതയിലെ ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സുകൾ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കും.  ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഭക്തർക്ക് കുടിവെള്ളവും, ലഘുഭക്ഷണവും ചുക്ക് കാപ്പിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

ശബരിമലയിൽ തിരക്കേറുന്നതിനാൽ എൻഡിആർഎഫിന്റെ ആദ്യ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു.  അടുത്ത സംഘം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ എത്തും. എൻഡിആർഎഫിന്റെ ആദ്യ സംഘം ഇന്നുമുതൽ ചുമതയേൽക്കും.  ഇന്നലെ ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് അധികമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉച്ചയോടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാളിയിരുന്നു.  തുടർന്ന് ദർശന സമയം അടക്കം നീട്ടി തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala Huge CrowdSabarimala Pilgrimage SeasonRestrictions In Sabarimalaശബരിമല തീർഥാടനം 2025-26

