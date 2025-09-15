തിരുവനന്തപുരം: യങ് ഇന്ത്യൻസ് ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച കോവളം മാരത്തണിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ ഒന്നാമനായി വിനീഷ് എ വി. അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 42.2 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫുൾ മാരത്തോണിൽ 30നും 45നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് വിനീഷ് എ വി ഒന്നാമനായത്. ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത് നവനീത് കുമാർ ആണ്. റോജൻ ബേബി മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.
നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന ഫുൾ മാരത്തണിൽ 18നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ റയാൻ ആഷ്ലി, ഋഷഭ് സൂരി, ജിത്തു പി എന്നിവരാണ് വിജയികളായി. 46നും 56നും ഇടയിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ബിജോയ് ജോൺ, ഗിരീഷ് ബാബു എസ്, ഉദയൻ എം എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. 57 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീകുമാർ ബി വിജയിയായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ അനു കുമാരിയും മകനും 21.1 കി മി ഹാഫ് മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തത് ശ്രദ്ധ നേടി. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി റൺ ഈ വർഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
യംഗ് ഇൻഡ്യൻസിന്റെ ദേശീയ പ്രതിനിധി തരംഗ് ഖുറാനയാണ് മാരത്തോൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. പുലർച്ചെ 3:30 ന് കോവളം ലീല കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഫുൾ മാരത്തൺ ആരംഭിച്ചത്. 42.2 കിലോമീറ്റർ ഫുൾ മാരത്തണിന് പുറമേ, 21.1 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹാഫ് മാരത്തൺ, 10 കിലോമീറ്റർ, 3 കിലോമീറ്റർ ഫൺ റണ്ണുകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി സൂപ്പർ റൺ എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കോവളം മാരത്തൺ ആണ് ഇവിടെ നടന്നത്.
പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനും വെവ്വേറെ ആയിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1500ലധികം പേർ മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തു.
യംഗ് ഇന്ത്യൻസ് ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ മുഖ്യ സംഘാടകരായ കോവളം മരത്തോൺ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഐക്ലൗഡ് ഹോംസാണ്. വരാണ് സഹ സ്പോൺസർമാർ. മാരത്തണിൽ കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും എത്തിച്ച ഹോട്ടൽ പ്രശാന്താണ് പരിപാടിയുടെ ഫുഡ് പാർട്ണേഴ്സ്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകളക്ടർ അനു കുമാരി, എം എൽ എ എം.വിൻസെന്റ് എന്നിവർ മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തു. പരിചയസമ്പന്നരായ അത്ലറ്റുകൾ, ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, എന്നിവരും മാരത്തോണിന്റെ ഭാഗമായി. ദക്ഷിണ മേഖല ഐ ജി ശ്യാം സുന്ദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നാണ് സമാപനച്ചടങ്ങിൽ മാരത്തൺ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഐ ക്ലൗഡ് ഹോംസ് ഡയറക്ടര് ബിജു ജനാര്ദ്ദനന്, അപാർ ഇൻടസ്ട്രീസ് ജനറൽ മാനേജർ ആദർശ് വി കെ , ലീലാ റാവിസ് മാനേജർ ആതിര, എസ് യു ടി സി ഇ ഒ കേണൽ രാജീവ് മണാലി, യംഗ് ഇന്ത്യൻസ് ദേശീയ പ്രതിനിധി തരംഗ് ഖുറാന, ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ ചെയർപേഴ്സണൺ ശങ്കരി ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
മാരത്തൺ സമാപന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പട്ടം എസ് യു ടിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫ്ലാഷ് മോബും അരങ്ങേറി.
