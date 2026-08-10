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കൊല്ലം പരവൂരിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും മകനും ദാരുണാന്ത്യം: പോലീസ് അന്വേഷണം

പരവൂർ പുത്തൻകുളത്ത് വീടിന് തീപിടിച്ച് വയോധികയായ അമ്മയും മകനും മരിച്ചു. പുത്തൻകുളം സ്വദേശി തങ്കമ്മ (96), മകൻ ശിവദാസൻ (70) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടുകളിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചപ്പോഴേക്കും ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

Written ByKarthika V
Published: Aug 10, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:33 PM IST
കൊല്ലം പരവൂരിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും മകനും ദാരുണാന്ത്യം: പോലീസ് അന്വേഷണം
Image Credit: House Fire | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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