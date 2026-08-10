/കൊല്ലം പരവൂരിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും മകനും ദാരുണാന്ത്യം: പോലീസ് അന്വേഷണം

പരവൂർ പുത്തൻകുളത്ത് വീടിന് തീപിടിച്ച് വയോധികയായ അമ്മയും മകനും മരിച്ചു. പുത്തൻകുളം സ്വദേശി തങ്കമ്മ (96), മകൻ ശിവദാസൻ (70) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടുകളിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചപ്പോഴേക്കും ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. തങ്കമ്മയും മകളും അവരുടെ മക്കളുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇടയാടിയിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവദാസൻ ഇന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. പെൻഷൻ തുകയെ ചൊല്ലി ശിവദാസൻ അമ്മയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.