  • Malayalam News
  • Kerala
  • Fire Breakout: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് പൂ‍ർണമായും കത്തിനശിച്ചു; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

Fire Breakout: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് പൂ‍ർണമായും കത്തിനശിച്ചു; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

Fire Breakout: തിരുവനന്തപുരം ജഗതിപാലത്തിന് സമീപം രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:11 PM IST
  • തീപ്പൊരി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ദമ്പതികൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് കൊണ്ട് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു.
  • റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണനും ഭാര്യയുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച പൂ‍ർണമായും കത്തിനശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജഗതിപാലത്തിന് സമീപം രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. തീപ്പൊരി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ദമ്പതികൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് കൊണ്ട് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണനും ഭാര്യയുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. ബാറ്ററി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.

