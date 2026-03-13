MR Ajith Kumar: എംആർ അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ചുമതലയിൽ നിന്ന് എംആർ അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റി. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല് വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്. തുടർന്ന് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഭരണനിർവഹണ ചുമതല നൽകി.
കേഡര് തസ്തികകളില് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ നിയമിക്കാവൂ എന്ന് ട്രൈബ്യൂണല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഐപിഎസുകാരനായ അജിത്കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സര്ക്കാരിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവന്നത്. ഐഎഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് നല്കിയ ഹര്ജിയിലായിരുന്നു സിഎടി ഉത്തരവ്.
