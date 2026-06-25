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Muharram 2026 Public Holiday: മുഹറം പ്രമാണിച്ച് പൊതുഅവധി എന്ന്? ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല

Muharram Bank Holiday: മുഹറം പത്താം ദിനമായ ആശൂറാ നാളിൽ തന്നെ പൊതുഅവധി നൽകണമെന്ന് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:48 PM IST
Muharram 2026 Public Holiday: മുഹറം പ്രമാണിച്ച് പൊതുഅവധി എന്ന്? ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല
Image Credit: Muharam | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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