/Muharram 2026 Public Holiday: മുഹറം പ്രമാണിച്ച് പൊതുഅവധി എന്ന്? ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല

മുഹറം പ്രമാണിച്ചുള്ള പൊതുഅവധി ജൂൺ 26 വെള്ളിയാഴ്ചയായി കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 25 വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. മുൻപ് വ്യാഴാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവധി റദ്ദാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും.
മുഹറം മാസപിറവി ദൃശ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവധി ദിവസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്. മുഹറം പത്താം ദിനമായ ആശൂറാ നാളിൽ തന്നെ പൊതുഅവധി നൽകണമെന്ന് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം വെള്ളിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് അവധി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജൂൺ 26 വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ബാങ്ക് ശാഖകൾ സന്ദർശിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടവർ അത് മുൻകൂട്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾ, എ.ടി.എം സേവനങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാകും.
കേരളത്തിന് പുറമെ അഗർത്തല, ഐസ്വാൾ, ബേലാപൂർ, ബെംഗളൂരു, ഭോപ്പാൽ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ജമ്മു, കാൺപൂർ, കൊൽക്കത്ത, ലഖ്നൗ, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ, ന്യൂഡൽഹി, പട്ന, റായ്പൂർ, റാഞ്ചി, ശ്രീനഗർ, വിജയവാഡ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ജൂൺ 26ന് മുഹറം അവധിയായിരിക്കും.
ഈ നഗരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബാങ്ക് അവധിയാകും ഉണ്ടാകുക. വെള്ളിയാഴ്ച മുഹറം അവധിക്ക് ശേഷം, ശനിയാഴ്ച മാസത്തെ നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയായതിനാലും ഞായറാഴ്ച വാര്യാന്ത അവധിയായതിനാലും ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. പണം നിക്ഷേപിക്കൽ, പിൻവലിക്കൽ, ചെക്ക് സംബന്ധമായ ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ബാങ്ക് ശാഖകളെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടവർ ഇതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.
മുഹറം മാസം
ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് മുഹറം. മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനകളോടെയും മതപരമായ ചടങ്ങുകളോടെയുമാണ് മുഹറം ആചരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുഹറം. മുഹറം പത്താം ദിവസമായ 'ആശൂറാ' ആണ് ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൗത്രനായ ഇമാം ഹുസൈന്റെ ത്യാഗസ്മരണ പുതുക്കുന്നതാണ് മുഹറം ആചരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും വിലാപയാത്രകളും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളും നടത്തിയാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ദിവസം പ്രധാനമായും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾക്കായും മതഗ്രന്ഥ പാരായണങ്ങൾക്കായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു.
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