/Mullaperiyar Dam Opening: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ ഇന്ന് തുറക്കും; നടപടി തമിഴ്നാട്ടിലെ കാർഷിക-കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി

ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം താഴ്വരയിലുള്ള 14,707 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ ഒന്നാം ഘട്ട നെൽക്കൃഷിക്കായി വെള്ളം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 200 ഘനയടി (cusecs) വീതം തുടർച്ചയായി 120 ദിവസത്തേക്കാണ് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത്.
ഇതിനുപുറമേ, മധുര കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സെക്കൻഡിൽ 150 ഘനയടി വെള്ളം വീതം ഒഴുക്കിവിടാനും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തേക്കടിയിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നിർവ്വഹിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഷട്ടർ ഉയർത്തുക. സാധാരണയായി ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെള്ളം തുറന്നുവിടാറുള്ളതെങ്കിലും, ഇത്തവണ മഴ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ കുറവ് മൂലമാണ് നടപടി വൈകിയത്.
തീവ്രമഴ മുന്നറിയിപ്പ്, 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; 8 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും.
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